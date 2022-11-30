Кондуктор в Канске высадила подростка, которому не хватило рубля для оплаты проезда

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Кондуктор в городе Канск Красноярского края высадила из автобуса подростка, которому для оплаты проезда не хватило рубля, сообщили в региональном главке МВД.

В ведомстве уточнили, что об инциденте сообщила мать 14-летнего подростка. По данным полиции, мальчик сел на автобус на остановке «Драмтеатр» и направлялся в сторону микрорайона Солнечный. Для оплаты проезда школьнику не хватило одного рубля, и кондуктор высадила его на ближайшей остановке.

Полицейские начали проведение проверки по данному факту. Кондуктор отказалась давать полицейским пояснения по поводу инцидента. Материал проверки отправлен в отдел межрегионального Управления государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю, Туве и Хакасии для принятия решения, отметили в МВД.

Высадка из общественного транспорта за неоплаченный проезд пассажиров младше 16 лет, если их не сопровождают взрослые, запрещена. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.