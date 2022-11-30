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Yonhap: ВС Южной Кореи утверждают, что самолеты КНР и РФ вошли в «опознавательную зону ПВО»

Георгий Соланович
В мире
Yonhap: ВС Южной Кореи утверждают, что самолеты КНР и РФ вошли в «опознавательную зону ПВО»
Фото: Минобороны РФ

Военные Южной Кореи утверждают, что военные самолеты России и Китая вошли в так называемую опознавательную зону ПВО республики без предварительного уведомления Сеула. Об этом в среду, 30 ноября, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Комитет начальников штабов Вооруженных сил.

Речь идет о двух китайских и шести российских самолетах. По данным комитета, два китайских и шесть российских самолетов во вторник, примерно в 23:48 по московскому времени, нарушили южнокорейскую зону в 126 километрах к северо-западу от острова Ио, после чего примерно в 00:13 среду по московскому времени вышли из нее в районе. Затем ситуация повторилась.

Примерно в 6:18 по Москве, по данным Yonhap, военные самолеты РФ и КНР вошли в пределы KADIZ в 200 километрах к северо-востоку от острова Уллындо и вышли из нее в 06:36 по Москве. ВВС Южной Кореи при этом задействовали истребители и приняли «тактические меры в качестве подготовки к непредвиденным обстоятельствам».

Воздушное пространство Республики Корея нарушено не было.

Опознавательную зону ПВО Южной Кореи создали в 1951 году и значительно расширили в 2013 году. Она распространяется за пределы воздушного пространства республики и не закреплена международным правом.

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