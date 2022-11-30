Пятиклассник украл у бабушки самогон и замерз насмерть в Пермском крае

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В Пермском крае ребенок насмерть замерз на улице. Об этом стало известно в среду, 30 ноября.

Трагедия произошла в городе Губаха. По предварительным данным, 11-летний мальчик после школы пошел в гости к бабушке и пропал.

Позже выяснилось, что из квартиры родственницы пятиклассник украл бутылку самогона. По всей видимости, ребенок напился и уснул на улице. Его тело обнаружили недалеко от теплотрассы рядом с пустой емкостью.

Примечательно, что мать погибшего не обратилась в полицию, несмотря на отсутствие сына в ночное время. Помимо пятиклассника, в семье воспитывается четырехлетний ребенок, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Другой школьник погиб из-за вредных привычек в подмосковном городе Электрогорск. Ребенок вместе с приятелем покурил электронную сигарету, после чего ему стало плохо. Спасти 15-летнего мальчика не удалось.