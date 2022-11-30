Умер бывший председатель КНР Цзян Цзэминь

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Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь умер в возрасте 96 лет. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили на Центральном телевидении Китая.

— (Цзэминь — прим. «ВМ»), болевший лейкемией и функциональной недостаточностью внутренних органов, умер 30 ноября 2022 года в 12:13 по местному времени в Шанхае, — говорится в сообщении.

Цзэминь родился 17 августа 1926 года в китайской провинции Цзянсу. Занимал должность генерального секретаря ЦК КПК в 1989–2002 годах. С 1993 по 2003 год занимал пост председателя КНР.