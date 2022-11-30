Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Умер бывший председатель КНР Цзян Цзэминь

Георгий Соланович
В мире
Умер бывший председатель КНР Цзян Цзэминь
Фото: Алексей Панов / ИТАР-ТАСС

Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь умер в возрасте 96 лет. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили на Центральном телевидении Китая.

— (Цзэминь — прим. «ВМ»), болевший лейкемией и функциональной недостаточностью внутренних органов, умер 30 ноября 2022 года в 12:13 по местному времени в Шанхае, — говорится в сообщении.

Цзэминь родился 17 августа 1926 года в китайской провинции Цзянсу. Занимал должность генерального секретаря ЦК КПК в 1989–2002 годах. С 1993 по 2003 год занимал пост председателя КНР.

Смерть Китай
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте