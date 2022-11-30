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Мужчина в Подмосковье помогал пенсионеркам донести сумки до дома, а потом обчищал их квартиры

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина в Подмосковье помогал пенсионеркам донести сумки до дома, а потом обчищал их квартиры
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье полицейские задержали мужчину, который обворовывал пенсионерок после того, как помогал донести им сумки до дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 30 ноября.

По ее словам, злоумышленник подходил на улице города Подольск к пенсионеркам, представлялся новым соседом и предлагал помощь с сумками. Оказавшись у жертв дома, мужчина ссылался на ремонт в доме и просил налить бутылку воды. Когда хозяйки отлучались из комнаты, преступник забирал все наличные и скрывался.

В первом случае мужчина успел уйти, не вызвав подозрений, и 72-летняя пенсионерка обнаружила пропажу 95 тысяч рублей сильно позже. А вот 83-летняя жительница Подольска, которая была обманута тем же способом, заметила кражу 100 тысяч рублей и окликнула мужчину, но тот убежал. Тогда пострадавшая обратилась в полицию.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Грабеж». В результате оперативно-розыскных действий подозреваемого задержали по месту жительства в Ленинском городском округе. Им оказался 50-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья.

Фигурант заключен под стражу.

Другой грабитель, совершивший серию преступлений на юго-западе столицы, действовал не так хитро. Мужчина не помогал пенсионеркам донести пакеты из магазина, а просто выхватывал их из рук и убегал.

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