Собянин принял решение об организации производства в Москве аккумуляторов для электротранспорта

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Правительство Москвы проведет электронный конкурс на заключение госконтракта на поставку аккумуляторных батарей для электротранспорта. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин в среду, 30 ноября.

— Правительство Москвы приняло решение провести электронный конкурс на заключение государственного контракта со встречными инвестиционными обязательствами (офсетного контракта) на поставку аккумуляторных батарей для электротранспорта. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

Согласно условиям контракта, инвестор обязан за три года локализовать в столице производство пяти типов аккумуляторных батарей для электротранспорта. Производство будет организовано на одной из площадок Технополиса «Москва», частные инвестиции в проект составят не менее трех миллиардов рублей.

Правительство города в свою очередь обязуется в течение семи лет покупать производимую инвестором продукцию, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно автозавод «Москвич» получил сертификаты на две новые модели кроссоверов — «Москвич-3» и «Москвич-3е». Первый будет выпускаться с бензиновым двигателем, второй — с электрическим. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что завод начнет первую сборку автомобилей в ближайшее время. «Вечерняя Москва» вспомнила историю бренда, а также рассказала, почему Сталин помешал выпуску этой машины до войны, как делались первые авто этой марки и какое необычное применение им находили за рубежом.