Микрозаймы: чем чревата просрочка по платежам и можно ли взять кредитные каникулы

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По данным Национального бюро кредитных историй, россияне просрочили платежи по почти семи миллионам микрокредитов. Показатель превышает 40 процентов уже второй месяц, что является максимальным уровнем с периода пандемии коронавируса. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по экономике Леонида Хазанова, чем опасна просрочка и можно ли взять кредитные каникулы по микрозайму.

Последствия просрочки

По словам специалиста, чем больше просрочка, тем больше процентов начисляется заемщику. В некоторых случаях они могут в разы превышать сумму кредита.

— Финансовые структуры, которые выдают такие микрозаймы, могут начислять проценты за просрочку на свое усмотрение. Это может быть даже 100 процентов в месяц. У многих заемщиков нет возможности выплачивать именно такие огромные начисления, — отметил Хазанов.

Экономист предупредил, что просрочки по микрокредитам могут закончиться судебными разбирательствами, арестом счетов и банкротством.

— Последствия могут быть очень негативными. Например, микрофинансовая организация имеет право подать в суд на человека, который вовремя не погасил заем. По решению суда эту сумму взыщут судебные приставы. А если у человека нет денежных средств, то ему придется проходить процедуру банкротства, — пояснил специалист.

Кредитные каникулы

Собеседник «ВМ» также рассказал, как получить кредитные каникулы по микрозайму.

— Человек может получить кредитные каникулы в микрофинансовой организации, если эти условия прописаны в договоре или кредитор захочет пойти ему навстречу. Нужно понимать, что микрофинансовая организация рассчитывает заработать с человека как можно больше денежных средств. А кредитные каникулы абсолютно не выгодны для кредитора, — объяснил Хазанов.

Что касается мобилизованных россиян, то, по словам эксперта, по закону они имеют право получить кредитные каникулы по всем видам займов.

— Согласно закону, который определяет особенности исполнения обязательств по кредитам мобилизованным россиянам, заемщик может получить кредитные каникулы по всем видам займов, в том числе по ипотеке и кредиту в микрофинансовой организации, — заверил Хазанов.