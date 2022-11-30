Специалисты рассказали, как западные санкции «помогли» столичному рынку недвижимости

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Специалисты Российской гильдии риэлторов в среду, 30 ноября, рассказали, что с начала текущего года объем строительства коммерческой недвижимости сократился в столице на 30–40 процентов.

Эксперты также отметили падение спроса на жилую недвижимость в связи с введением антироссийских санкций со стороны западных стран и некоторых «политических» страхов потенциальных покупателей.

Однако, по словам специалистов, ограничения почти никак не сказались на вводе значимых объектов строительства в городе, среди которых присутствуют медучреждения, научно-исследовательские комплексы, а также спортивные площадки.

Предприниматели в строительной сфере выразили мнение, что процесс переориентации на рынки стройматериалов Азии почти завершен. Эксперты уверены в выходе к следующему году на повсеместный рост ввода объектов недвижимости.

Управляющий партнер строительной компании «Норвекс» Семен Гоглев рассказал, что обстановка на рынке производства строительных материалов кардинально поменялась с введением антироссийских санкций.

Гоглев считает, что в более ранний период наибольшая часть продукции почти на 70 процентов зависела от иностранных технологий. Несмотря на это, Россия на сегодняшний день активно занимается производством кирпича, плитки и керамогранита на отечественных предприятиях.

Гоглев также добавил, что цены на строительные материалы снизились примерно на 30–50 процентов благодаря практике импортозамещения, однако до этого сохранялся риск среди поставщиков, что стоимость на соответствующие ресурсы вырастет до 60 процентов.

Информация, предоставленная участниками рынка, говорит о том, что доля товаров для производства стройматериалов, импортируемых в Россию, на текущий момент составляет всего четыре процента. Самыми популярными товарами стали предметы сантехники и комплектующие для ванной комнаты и туалета.

Глава Гильдии риэлторов Константин Апрелев подчеркнул, что прекращение поставок некоторых ресурсов из-за границы не влияет на плановое строительство в столице.

В свою очередь эксперт в сфере недвижимости Дмитрий Ракута отметил, что почти половина всех материалов являются импортом. Однако, по его словам, сегодня этот вопрос решается за счет китайского рынка, передают «Ведомости».

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в Москве с начала 2022 года было введено в эксплуатацию свыше 11 миллионов квадратных метров различной недвижимости.