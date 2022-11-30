Андрей Бочкарев: Годовой план ввода недвижимости в Москве перевыполнен почти на треть

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В столице с начала 2022 года возвели и ввели в эксплуатацию свыше 11 миллионов квадратных метров различной недвижимости. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С начала года в столице построено и введено в эксплуатацию 470 различных объектов и сооружений общей площадью свыше 11,1 миллиона квадратных метров, что превысило намеченные показатели почти на треть, — отметил он.

Почти 5,9 миллиона «квадратов» из общего объема ввода, по словам Бочкарева, пришлось на жилые дома. По его словам, это значительно превышает показатели, которые были установлены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Также специалисты сдали в эксплуатацию 13 социально-реабилитационных и лечебно-оздоровительных объектов, 47 детских садов и школ, а также 18 спортивных сооружений.

Накануне Бочкарев заявил, что в столице с начала программы реновации построили около трех миллионов квадратных метров жилья. По его словам, под заселение был передан 201 жилой дом.