Андрей Бочкарев: Около трех миллионов «квадратов» жилья построили в Москве с начала программы реновации

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В Москве с начала программы реновации построили около трех миллионов квадратных метров жилья. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 29 ноября.

— Реализация программы реновации продолжает набирать обороты. Так, с момента старта программы мы ввели в эксплуатацию 222 новостроек. Площадь построенных домов составляет три миллиона квадратных метров. <...> Начато переселение 96,4 тысячи жителей из 568 домов. 82 тысячи москвичей уже переехали в комфортные новостройки, — сказал Бочкарев.

По его словам, под заселение был передан 201 жилой дом. В данный момент, добавил заммэра, ведется строительство еще 168 объектов общей площадью 2,7 миллиона «квадратов». Кроме того, 225 домов проектируются.

Декан факультета городского и регионального развития ВШЭ Евгений Михайленко в свою очередь отметил, что программа реновации формирует городскую среду с более высокими социальными стандартами.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 ноября осмотрел первый дом, заселяемый по программе реновации в Таганском районе. Также мэр опроверг слухи о закрытии программы из-за сложной ситуации. По его словам, первые 100 тысяч человек в этом году переедут в новостройки.