Собянин осмотрел первый заселяемый по программе реновации дом в Таганском районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 29 ноября, осмотрел первый дом, заселяемый по программе реновации в Таганском районе.

— Такой современный дом с хорошей отделкой. На первом этаже расположены офисы, будут магазины для удобства, подземный гараж. Один из лучших домов в Таганском районе, он ваш. На самом деле, три дома построено (на одном стилобате) в жилом комплексе. Пять пятиэтажек в Таганском районе будут переселяться, — отметил он.

Также мэр опроверг слухи о закрытии программы реновации из-за сложной ситуации. По его словам, первые 100 тысяч человек в этом году переедут в новостройки. Всего в рамках программы реновации планируется переселить около миллиона москвичей, пишет ТАСС.

В этот же день сдали в эксплуатацию дом на 227 квартир, построенный по программе реновации в Зеленограде. В здании будет расположено 45 однокомнатных, 128 двухкомнатных, 44 трехкомнатных и 10 четырехкомнатных квартир. На первых этажах специалисты обустроили общественные помещения, в частности комнату консьержа и колясочную.