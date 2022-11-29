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Дом на 227 квартир по реновации сдали в эксплуатацию в Зеленограде

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 227 квартир по реновации сдали в эксплуатацию в Зеленограде
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Зеленоград, Солнечная аллея, к936 Карта всех событий

Дом на 227 квартир, построенный по программе реновации в Зеленограде, сдан в эксплуатацию. Об этом сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко во вторник, 29 ноября.

— Застройщику выдана вся необходимая разрешительная документация. Дом сдается с полной отделкой и благоустройством прилегающей территории, фасады облицованы белыми, серыми и оранжево-коричневыми фиброцементными плитами, — рассказал он.

Новостройка с подземным одноуровневым паркингом включает в себя четыре секции переменной этажности, где всего расположено 45 однокомнатных, 128 двухкомнатных, 44 трехкомнатных и 10 четырехкомнатных квартир. На первых этажах специалисты обустроили общественные помещения, в частности комнату консьержа и колясочную.

В каждой квартире имеется датчик дыма, а в общих коридорах смонтированы системы звукового оповещения, дымоудаления и подачи воздуха, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще один дом сдали в эксплуатацию в рамках программы реновации в Бескудниковском районе. Жилая площадь занимает около 12 тысяч квадратных метров, всего в новостройке расположено 208 квартир.

Жилье Зеленоград Реновация
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