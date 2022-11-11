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Дом по программе реновации сдан в эксплуатацию на Коровинском шоссе

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по программе реновации сдан в эксплуатацию на Коровинском шоссе
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Коровинское шоссе, 2В Карта всех событий

Жилой дом, построенный по программе реновации, сдали в эксплуатацию в Бескудниковском районе. Об этом в пятницу, 11 ноября, рассказал председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

— Вся необходимая разрешительная документация для здания оформлена. Жители ветхих пятиэтажек в скором времени получат возможность переехать в новый дом, спроектированный и построенный по современным стандартам качества. Жилая площадь занимает около 12 тысяч квадратных метров, всего в новостройке 208 квартир, — отметил он.

В новостройке расположены 84 однокомнатные, 36 двухкомнатных и 88 трехкомнатных квартир. Дом находится по адресу Коровинское шоссе, 2в, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в общей сложности до конца 2022 года под заселение должны передать 20 новых домов. Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что 201 здание уже было передано под заселение, туда переехали около 96,4 тысячи москвичей.

Помимо этого, в Нижегородском районе на юго-востоке Москвы ввели в эксплуатацию третью новостройку по программе реновации. Квартиры в ней получат 450 горожан.

Строительство Район Бескудниково дом
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