Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 450 москвичей получат квартиры по программе реновации в новостройке на Нижегородской улице

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 450 москвичей получат квартиры по программе реновации в новостройке на Нижегородской улице
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Нижегородская улица, дом 76, корпус 1 Карта всех событий

Третью новостройку по программе реновации ввели в эксплуатацию в Нижегородском районе на юго-востоке Москвы. Квартиры в ней получат 450 горожан, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин

— Сейчас в доме идут работы по приемке квартир и дальнейшей передаче объекта под заселение, — уточнил он.

Многоэтажка, находящаяся по адресу: Нижегородская улица, дом 76, корпус 1, включает три секции с подземной парковкой. В доме расположены 234 квартиры, в том числе 36 трехкомнатных, 159 двухкомнатных и 39 однокомнатных. Три квартиры оборудовали для маломобильных жильцов.

Прилегающую к новостройке территорию благоустроят и озеленят. Во дворе разместятся две детские и одна спортивная площадки, а также зоны для прогулок и отдыха.

Сергей Левкин уточнил, что в рамках программы реновации в Нижегородском районе будет расселено 92 жилых дома. Из них 27 зданий расселят в рамках первого этапа, который завершится к концу 2024 года. В настоящее время ведется расселение шести пятиэтажек, две из них уже расселили, еще две снесли, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Сергей Левкин сообщил, что с момента запуска программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию 216 новых домов. В общей сложности до конца 2022 года под заселение должны передать 20 новых домов.

Сергей Левкин Расселение Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте