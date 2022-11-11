Более 450 москвичей получат квартиры по программе реновации в новостройке на Нижегородской улице

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Нижегородская улица, дом 76, корпус 1 Карта всех событий

Третью новостройку по программе реновации ввели в эксплуатацию в Нижегородском районе на юго-востоке Москвы. Квартиры в ней получат 450 горожан, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин

— Сейчас в доме идут работы по приемке квартир и дальнейшей передаче объекта под заселение, — уточнил он.

Многоэтажка, находящаяся по адресу: Нижегородская улица, дом 76, корпус 1, включает три секции с подземной парковкой. В доме расположены 234 квартиры, в том числе 36 трехкомнатных, 159 двухкомнатных и 39 однокомнатных. Три квартиры оборудовали для маломобильных жильцов.

Прилегающую к новостройке территорию благоустроят и озеленят. Во дворе разместятся две детские и одна спортивная площадки, а также зоны для прогулок и отдыха.

Сергей Левкин уточнил, что в рамках программы реновации в Нижегородском районе будет расселено 92 жилых дома. Из них 27 зданий расселят в рамках первого этапа, который завершится к концу 2024 года. В настоящее время ведется расселение шести пятиэтажек, две из них уже расселили, еще две снесли, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Сергей Левкин сообщил, что с момента запуска программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию 216 новых домов. В общей сложности до конца 2022 года под заселение должны передать 20 новых домов.