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До конца года в Москве под заселение по реновации передадут 20 новостроек

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
До конца года в Москве под заселение по реновации передадут 20 новостроек
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С момента запуска программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию 216 новых домов. В общей сложности до конца 2022 года под заселение должны передать 20 новых домов. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, 201 здание уже было передано под заселение, туда переехали около 96,4 тысячи москвичей.

В 15 новых домах в настоящее время идет приемка квартир и подготовка к заселению. Еще пять зданий планируется ввести в ближайшее время.

Левкин уточнил, что новые дома располагаются в девяти округах Москвы. Наибольшее их количество — три — находится в САО города.

В период с января 2022 года в Москве передали под заселение 52 новостройки. До конца года приступить к переезду смогут еще около пяти тысяч жителей города, передали на официальном портале мэра столицы.

Новый виртуальный тур по 23, 24 и 29 кварталам программы реновации в районе Перово опубликовали на портале «Строим просто». На портале пользователи могут выбрать один из нескольких режимов просмотра и переключиться в режим реального времени для ознакомления с панорамой нынешней застройки.

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