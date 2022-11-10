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Виртуальный тур по кварталам реновации в районе Перово появился на портале «Строим просто»

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Виртуальный тур по кварталам реновации в районе Перово появился на портале «Строим просто»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Западный административный округ, район Фили-Давыдково Карта всех событий

Новый виртуальный тур по 23, 24 и 29-му кварталам программы реновации в районе Перово опубликовали на портале «Строим просто». Об этом в четверг, 10 ноября, рассказал глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, на портале пользователи могут выбрать один из нескольких режимов просмотра и переключиться в режим реального времени для ознакомления с панорамой нынешней застройки.

К настоящему моменту специалисты ГБУ «Мосстройинформ» создали трехмерные туры по кварталам 124, 125 и 126 района Фили-Давыдково на западе Москвы, кварталу 79 Нижегородского района на юго-востоке и кварталу 196 района Богородское на востоке. Также появились туры по кварталам 798 и 800 Пресненского района в центре города.

Глава департамента подытожил, что в рамках реновации в районе Перово планируется расселить 196 старых зданий. В новое жилье переедут 42,5 тысячи москвичей, передали на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках реализации программы реновации в настоящий момент на территории 66 районов столицы ведется строительство 168 домов общей площадью 2,8 миллиона квадратных метров. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Виртуальная реальность Сергей Левкин Москва Район Перово
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