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Андрей Бочкарев: Строительство домов по программе реновации ведется в 66 районах столицы

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Строительство домов по программе реновации ведется в 66 районах столицы
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В рамках реализации программы реновации в настоящий момент на территории 66 районов столицы ведется строительство 168 домов общей площадью 2,8 миллиона квадратных метров. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сегодня строительные работы по программе реновации развернуты на площадках в 66 районах города. Наибольшее количество домов строится в Головинском районе на севере столицы — 10 зданий. По восемь новостроек возводится в Перове (ВАО) и Можайском районах (ЗАО), — рассказал заммэра.

По его словам, параллельно ведутся работы по проектированию еще 233 домов.

Как добавил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, более половины жилья, строительство которого ведется в настоящее время, предназначено для участников первого этапа программы реновации.

Он уточнил, что новые квартиры в этих домах получат около 30 тысяч семей.

До этого Андрей Бочкарев рассказал, что с начала текущего года в Москве построили 82 объекта социального назначения общей площадью почти 550 тысяч квадратных метров.

Строительство Андрей Бочкарев Реновация
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