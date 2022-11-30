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Прокуратура проконтролирует расследование нападения на журналиста в Москве

Евгений Белоусов
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Прокуратура проконтролирует расследование нападения на журналиста в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Петра Романова Карта всех событий

Московская прокуратура контролирует расследование уголовного дела по факту нападения на журналиста телеканала «Россия 24» на улице Петра Романова. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации прокуратуры, на корреспондента съемочной группы программы «Вести. Дежурная часть», который действовал по редакционному заданию, напал мужчина.

Теперь по данному инциденту возбуждено угловое дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста», говорится на сайте прокуратуры.

18 октября в одном из торговых центров города Электросталь произошла драка. По версии следствия, шестеро молодых людей сговорились и, использовав в качестве причины незначительный повод, избили двух мужчин 1996 и 1984 годов рождения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемых задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

Вскоре по этому делу были задержаны шесть молодых человек в возрасте от 17 до 23 лет.

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