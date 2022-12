Variety: Участница группы Fleetwood Mac Кристин Макви скончалась на 80-м году жизни

Фото: ТАСС / Courtney Perry

Участница британо-американской группы Fleetwood, певица из Великобритании Mac Кристин Макви скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на заявление семьи певицы.

— Мы с тяжелым сердцем сообщаем вам о смерти Кристин. Она мирно умерла в больнице сегодня утром в среду, 30 ноября 2022 года, после непродолжительной болезни, — цитирует издание заявление семьи Макви.

Музыкальный коллектив в своих соцсетях опубликовал заявление, в котором сообщила, что «нет слов, чтобы описать нашу грусть в связи с кончиной Кристин Макви».

Британская певица родилась 12 июля 1943 года в английском городе Кендел. Макви присоединилась к группе в 1970 году. Издание Variety в своем материале отметило, что в 1997 году она покинула группу, но в 2014 году вернулась. Певица была замужем за басистом Fleetwood Mac Джоном Макви. По данным СМИ, в 1976 году она развелась с Макви, но продолжила выступать в составе группы. Кристин Макви написала такие хиты, как Think About Me, Hold Me, Don't Stop и Little Lies.