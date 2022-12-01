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Собственник восстановил ветхое здание в районе Северный

Александр Афонин
Город
Собственник восстановил ветхое здание в районе Северный
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 167с10 Карта всех событий

В рамках работ по выявлению ветхих строений в Москве специалисты столичной Госинспекции по недвижимости обнаружили на северо-востоке города кирпичное здание 1963 года постройки. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

— Строение площадью свыше 337 квадратных метров находилось в обветшалом состоянии. Его необходимо было восстановить, поэтому здание включили в реестр ветхих объектов. Совместно с владельцем принято решение привести объект в порядок, — сказал он.

Постройка находилась на Дмитровском шоссе в частной собственности у юридического лица. На данный момент собственник здания завершил проведение работ по восстановлению фасадов. Планируется, что строение будет использоваться под складскую деятельность.

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