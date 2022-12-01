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Приметы и советы

«Срочно к врачу»: четыре признака того, что боль в горле — симптом опасной болезни

Ника Комкова
Общество
«Срочно к врачу»: четыре признака того, что боль в горле — симптом опасной болезни
Фото: depositphotos

Начались зима, а значит, многие из нас, скорее всего, подхватят одну-две простуды, причем самым распространенным симптомом будет боль в горле. В большинстве случаев боль в горле появляется из-за переохлаждения, или горло болит у курильщиков от табачного дыма.

Но в некоторых случаях боль в горле может быть признаком чего-то более опасного, пишет американское медицинское издание WebMD. Особенно, если она сопровождается одним из следующих симптомов.

Сыпь

Появление сыпи при боли в горле может быть признаком серьезной инфекции, утверждает доктор Габриэла Пичардо. Сыпь на шее и груди, которая распространяется на все тело, может указывать на группу бактериальных инфекций под названием стрептококковые. Наименьшее зло из которых — острый фарингит, а самые опасные последствия — скарлатина, бактериемия (бактерии в крови) и синдром токсического шока.

— Все эти инфекции нужно лечить у врача — обычно антибиотиками, как можно скорее, — предупредила медик.

Острая боль

Простуженное горло может болеть очень сильно, но обычно за несколько дней неприятные ощущения проходят сами собой. Боль, которую вызывает бактериальный тонзиллит, намного острее и она не прекращается.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, бактериальный тонзиллит может вызывать проблемы с глотанием и принятием пищи, боль в ушах и увеличение желез на шее. При обнаружении этих симптомов, стоит посетить врача и узнать, является ли инфекция бактериальной или вирусной.

Высокая температура

Простуда может вызвать повышение температуры, но обычно это легкая лихорадка. Температура тела выше 38 ° C при боли в горле, скорее, говорит об инфекции.

Отсутствие улучшений

Если боль в горле и общее недомогание не проходит дольше недели или становится только хуже, нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Затянувшаяся болезнь горла также может быть признаком железистой лихорадки, пишут на сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании. Железистая лихорадка в основном поражает подростков и молодых людей. Она проходит без лечения, но переносится очень тяжело и может длиться неделями.

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