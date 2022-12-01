Как определить возраст кошки. Его выдадут четыре признака

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Возраст кошки может быть загадкой, если животное подобрали на улице или взяли из приюта. Считается, что один кошачий год эквивалентен семи человеческим, но это не совсем точно. Лучший способ узнать, сколько лет мурлыке — обратиться к ветеринару, пишет The Spruce Pets. Врач приблизительно определит лета питомца, обратив внимание на четыре признака.

Зубы

Первые молочные зубы у кошки появляются в возрасте от двух до четырех недель, что помогает безошибочно определить возраст котят. Коренные развиваются над молочными, и к тому времени, когда котенку исполнится три-четыре месяца, постоянные зубы начнут их вытеснять. Как правило, коренные встают на место к шестимесячному возрасту, и после не помогают разгадать тайну.

Далее лета пушистого зверька выдают количество пятен, зубного камня на зубах и их износ. Однако этот признак не будет работать, если хозяин усердно ухаживал за пастью питомца, благодаря чему улучшил состояние зубов.

Половая зрелость

Самцы достигают половой зрелости уже в шесть месяцев. Половозрелый кот метит территорию и имеет выраженные яички. Первая течка у самок наступает примерно в возрасте от пяти до девяти месяцев. Пропустить «брачные игры» кошки невозможно: она оповестит хозяина необычным поведением и громким мяуканьем. Наиболее фертильна самка в возрасте от 18 месяцев до восьми лет.

Шерсть

Шубка котенка по-детски тонкая и мягкая, но с возрастом кошачья шерсть утолщается, грубеет и меняет цвет. Пожилые особи даже седеют: на шкурке появляются белые или серые участки.

Степень чистоплотности животного также помогает определить года. Пожилые четвероногие зачастую имеют проблемы с зубами или страдают от артрита: им больно вылизывать себя.

Глаза

Глаза здоровых, молодых кошек — ясные и яркие. С возрастом они мутнеют и слезятся, появляются выделения. Обычно этого не происходит, пока кошке не исполнится 10 лет. У кошек старше 10 лет часто наблюдаются изменения в радужной оболочке глаза: она может иметь волнистый край, не реагировать на свет открытием и закрытием так часто, как в молодости.