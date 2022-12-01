Маск показал чипированную обезьяну, которая управляет компьютером силой мысли

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Компания Neuralink планирует впервые вживить человеку чип для использования компьютера и телефона без помощи рук. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск.

— Мы думаем, что, возможно, примерно через полгода мы сможем вживить первый чип человеку, — рассказал он.

По словам бизнесмена, в ходе исследования будут приняты все необходимые меры предосторожности, которые применялись в предыдущих экспериментах на животных. Так, он показал обезьяну, которой вживили в мозг чип, благодаря чему она смогла написать фразу своим мозгом.

На кадрах видно, как обезьяна печатает фразу «Можно мне, пожалуйста, вкусняшек?».

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В Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уже предоставлена большая часть необходимых документов, передает ТАСС.

До этого Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus, который способен перетаскивать коробки и поливать цветы. По мнению бизнесмена, потоковое производство роботов можно будет запустить в будущем, а каждый экземпляр будет стоить менее чем 20 тысяч долларов.