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Внук Корнея Чуковского Николай умер в возрасте 89 лет

Лейла Алиева
Общество
Внук Корнея Чуковского Николай умер в возрасте 89 лет
Фото: Pexels

Внук детского писателя Корнея Чуковского ученый Николай Чуковский скончался в возрасте 89 лет в своей квартире в Москве. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Предположительно, смерть наступила из-за болезни.

— Николай Николаевич умер вчера в квартире дома № 3 на улице Молодежной в Москве. Бригада констатировала смерть 30 ноября в 21:38 по московскому времени, — передает сообщение ТАСС.

Николай Чуковский окончил Московский энергетический институт и много лет работал начальником сектора спутниковой оптической связи НИИ «Радиоэлектроника и лазерная техника» МГТУ имени Баумана. За это время он выпустил около 60 научных работ.

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