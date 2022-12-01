Названы самые популярные браузерные игры у россиян

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Аналитики «Яндекс. Игры» назвали самые популярные браузерные игры среди россиян разных возрастных категорий, изучив соответствующие запросы в поиске «Яндекса».

Так, самыми востребованными у молодых людей до 24 лет стали игры для компании: «на двоих», «io» и «Монополия». После 25 лет чаще всего выбирают игры «для детей», «машинки», «развивающие» и тому подобные. Кроме того, у жителей страны в возрасте от 25 до 44 лет большой популярностью пользуются игры, в которые они играли на приставках в детстве. В числе таких запросов — «симулятор денди» или «игры сега онлайн».

С возрастом россияне активнее ищут онлайн-версии классических настольных игр. Так, жителей старше 45 лет интересуют нарды, а после 55 лет — пасьянсы.

Согласно данным «Яндекс. Игры», у людей младше 24 лет игры «для двоих» вошли в число самых востребованных категорий, а аудиторию 25–34 лет больше привлекают игры «для девочек».

— Количество игроков в браузерные игры постоянно растет. Так, например, за последний год ежемесячная аудитория «Яндекс. Игры» выросла больше чем в два раза и превысила 39 миллионов. Причин несколько: в частности, в них можно играть бесплатно и без загрузки на телефон. Растет и количество игр на платформе: за последний год их число увеличилось на 40 процентов и составило более 13 тысяч, — отметил руководитель сервиса Павел Епишин.