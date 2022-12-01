Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы самые популярные браузерные игры у россиян

Анастасия Колоскова
Общество
Названы самые популярные браузерные игры у россиян
Фото: Unsplash

Аналитики «Яндекс. Игры» назвали самые популярные браузерные игры среди россиян разных возрастных категорий, изучив соответствующие запросы в поиске «Яндекса».

Так, самыми востребованными у молодых людей до 24 лет стали игры для компании: «на двоих», «io» и «Монополия». После 25 лет чаще всего выбирают игры «для детей», «машинки», «развивающие» и тому подобные. Кроме того, у жителей страны в возрасте от 25 до 44 лет большой популярностью пользуются игры, в которые они играли на приставках в детстве. В числе таких запросов — «симулятор денди» или «игры сега онлайн».

С возрастом россияне активнее ищут онлайн-версии классических настольных игр. Так, жителей старше 45 лет интересуют нарды, а после 55 лет — пасьянсы.

Согласно данным «Яндекс. Игры», у людей младше 24 лет игры «для двоих» вошли в число самых востребованных категорий, а аудиторию 25–34 лет больше привлекают игры «для девочек».

— Количество игроков в браузерные игры постоянно растет. Так, например, за последний год ежемесячная аудитория «Яндекс. Игры» выросла больше чем в два раза и превысила 39 миллионов. Причин несколько: в частности, в них можно играть бесплатно и без загрузки на телефон. Растет и количество игр на платформе: за последний год их число увеличилось на 40 процентов и составило более 13 тысяч, — отметил руководитель сервиса Павел Епишин.

Игры аналитики Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Антибожье слово антипапы

Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Все мнения
О проекте