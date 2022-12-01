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Абрамченко рассказала о реализации проекта экопромышленного парка в Нижегородской области

Ирина Игнатенко
Общество
Абрамченко рассказала о реализации проекта экопромышленного парка в Нижегородской области
Фото: Пресс-служба Госдумы

Резиденты экопромышленного парка в Нижегородской области обеспечат утилизацию более 120 тысяч тонн вторичных ресурсов и производство из них востребованной промышленной продукции. Объекты будут построены в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

На территории экопромышленного парка будут размещены объекты по производству продукции из отходов и вторичного сырья — полимерных, древесных отходов, шин, стеклобоя. Будет осуществляться производство готовой продукции для различных сфер, в частности, для сферы строительства.

В настоящее время заключены соглашения с восемью резидентами, которые готовы вложить в объекты 7 миллиардов рублей.

Абрамченко напомнила, что основная задача в рамках федерального проекта — увеличить к 2024 году долю использования вторичных ресурсов в строительстве — до 20 процентов, в промышленности — до 15 процентов, передает «360».

До этого вице-премьер Виктория Абрамченко предложила учредить Российскую экологическую неделю (РЭН) и проводить мероприятие каждый год. Об этом она сообщила на пленарном заседании Российского экологического форума.

Утилизация Нижегородская область Виктория Абрамченко
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