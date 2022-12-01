«Мелодичнее неаполитанских песен»: друг Градского рассказал о его отношении к мату

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Год назад, 28 ноября 2021 года, ушел из жизни российский певец Александр Градский. В своих воспоминаниях специально для «Вечерней Москвы» журналист и писатель Евгений Додолев рассказал, что артист не избегал ненормативной лексики, а наоборот — просил оставлять ее при цитировании его прямой речи.

— Когда 10 лет назад я готовил первую книгу о Градском, «The Голос», герой повествования настоял, чтобы обсценные словечки из его прямой речи не изымались. В шутку мотивировал свое условие тем, что как музыкант ратует за сохранение ритма и мелодики изложения. Так она и реализовывалась в книжных — с маркировкой и затянутая в целлофан, — рассказал Додолев.

Журналист отметил, что ненормативная лексика в речи Градского была крайне мелодична. По его словам, она звучала «лучше неаполитанских песен».

Евгений Додолев в воспоминаниях для «ВМ» также признался, что уход Градского стал для него неожиданным. Писатель видел последние годы жизни артиста: развитие проблем с руками, набор лишнего веса, окончание гастрольной деятельности и многое другое.