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В Москве состоялся XXII городской форум печати

Вечерняя Москва
Общество
В Москве состоялся XXII городской форум печати
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

30 ноября Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы при участии Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) и Российского книжного союза провел XXII Городской отраслевой форум печати «Актуальные вопросы издания и распространения периодической печати и книжной продукции». В работе форума приняли участие руководители и специалисты федеральных и московских издательских домов, полиграфических и дистрибьюторских предприятий прессы и книжной продукции, а также представители государственных структур и профессиональных сообществ.

В рамках форума состоялись торжественные церемонии награждения победителей ежегодных конкурсов «Московские мастера» и «Лучший книжный магазин», а также городского смотра «Информируем из первых рук», проводимого Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы совместно с Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Пресс-службой Мэра и Правительства Москвы.

Пленарную часть Форума открыла первый заместитель руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Юлия Казакова, зачитав приветствие заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы А.Н. Горбенко всем участникам.

В формате панельной дискуссии отраслевые эксперты представили итоги проведенных по заказу Департамента ежегодных мониторингов: московского рынка печатных СМИ и полиграфии, московских информационных онлайн-ресурсов, распространения периодической печати и логистических услуг, книжного рынка.

С докладами выступили Юлия Казакова, первый заместитель руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы; Алексей Иванов, президент СППИ ГИПП, генеральный директор ИД «ИМ-Медиа» («Издательский бизнес в условиях экономических вызовов, связанных с мировой политической ситуацией, и новые направления в развитии печатных СМИ»); Татьяна Цыбина, аналитик, член экспертной группы СППИ ГИПП («О состоянии московского рынка распространения периодической печати и логистических услуг в городе Москве»); Елена Шитикова, главный редактор издательства «Планета» и газеты «Мой район. Москва» («О состоянии рынка полиграфии»); Мария Герман, директор по маркетингу АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» («О состоянии и развитии онлайн-ресурсов, публикующих материалы для московской аудитории»); Елена Старостина, исполнительный директор Российского книжного союза («Тенденции на рынке книгоиздания и книгораспространения в России и Москве»).

Далее на форуме состоялась отраслевая дискуссия по теме: «Возможные направления развития сети НТО «Печать» в Москве» с презентацией результатов проведенного по заказу Департамента комплексного исследования состояния и ассортимента московской сети распространения прессы. В ней приняли участие Екатерина Капустина, генеральный директор КП г. Москвы «Мосгорпечать»; Олег Бережной, генеральный директор ГК «Кардос»; Андрей Богданов, генеральный директор ООО «Сейлс», приглашенные эксперты рынка. С кратким обзором распространения прессы в регионах выступили Марина Былева, председатель правления НП НСРП «Союзпечать»; Дмитрий Оксюта, директор издательства «Эфир Медиа», представитель Общероссийской Ассоциации малоформатной торговли; Игорь Тимофеев, генеральный директор «Сегодня Пресс Воронеж», член Правления НП НСРП «Союзпечать».

Участники признали необходимость кардинальных качественных изменений в работе сети НТО «Печать» в Москве и выразили готовность к совместной работе.

По итогам участниками была принята резолюция форума, содержащая основные задачи по сохранению и развитию московского рынка печати.

Все мероприятия форума транслировались в прямом эфире в интернете.

Материалы форума опубликованы на сайте департамента https://www.mos.ru/news/item/116832073/.

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