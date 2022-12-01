Умер бывший командующий войсками Ленинградского военного округа

Смольский Сергей / Фотохроника ТАС

На 78-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший командующий войсками Ленинградского военного округа генерал армии Валентин Бобрышев. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

О смерти генерала армии со ссылкой на Дерябина сообщает ТАСС.

Валентин Бобрышев родился 5 марта 1945 года в семье военнослужащего в Ставропольском крае. Пошел по стопам отца и в 1963 году окончил Киевское Суворовское военное училище. В том же году Бобрышев начал службу в Советской армии.

Спустя три года он окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова. Продвигаясь по службе, Бобрышев продолжал совершенствоваться в учебе и в 1977 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе.

В декабре 1995 года Бобрышев стал первым заместителем командующего войсками Ленинградского военного округа. Спустя год после гибели командующего войсками округа генерал-полковника Сергея Селезнева Бобрышев был назначен исполняющим обязанности командующего войсками Ленинградского военного округа. В 1997 году он был утвержден в должности командующего войсками округа.

В 2005 году Бобрышев перешел в запас, в том же году получил Орден Почета. Через пять лет он ушел в отставку. После увольнения продолжил жить в Санкт-Петербурге.