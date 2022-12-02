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Легковой автомобиль перевернулся на МКАД

Анастасия Колоскова
Происшествия
Легковой автомобиль перевернулся на МКАД
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, МКАД, 28-й километр Карта всех событий

Грузовой и легковой автомобили столкнулись на 28-м километре МКАД, в результате чего последний перевернулся. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На внешней стороне 28-го километра МКАД (в районе развязки с Липецкой улицей) произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате чего легковой автомобиль перевернулся, — говорится в сообщении.

На месте ДТП прибыли городские оперативные службы. В настоящее время уточняется информация пострадавших, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Движение на магистрали затруднено и осуществляется по двум полосам, уточнили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В этот же день на внутренней стороне 87-го километра МКАД (в районе развязки с Алтуфьевским шоссе) водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение. На месте аварии работали оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

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