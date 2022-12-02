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Корабль загорелся на Москве-реке

Степан Жирнов
Происшествия
Корабль загорелся на Москве-реке
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Южный административный округ, район Братеево Карта всех событий

Посреди Москвы-реки загорелся корабль. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 2 декабря.

По словам собеседника «ВМ», судно горит недалеко от Братеевского моста на юго-востоке столицы. Корабль находится в 40 метрах от берега. На борту есть люди, им грозит опасность. Предположительная площадь пожара составляет 15 квадратных метров.

На место происшествия уже выдвинулись экстренные службы.

Другой пожар произошел на юге столицы в пятницу, 2 декабря. В результате возникшего в жилом доме возгорания один человек погиб.

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