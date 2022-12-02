Пожар на корабле на Москве-реке ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание на корабле в акватории Москвы-реки. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по столице в пятницу, 2 декабря.
По данным ведомства, возгорание произошло в 10:10 в районе дома № 10 по улице Борисовские пруды на пришвартованном корабле.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В 11:13 возгорание было ликвидировано.
С горящего судна спасли одного человека. По неподтвержденным данным, корабль являлся личным «плавучим домом». Хозяйка с утра собиралась завтракать и неудачно включила газовую колонку, сообщил Telegram-канал «Что там в Москве?».
Позже в Сети появилось видео пожара.
Еще одно возгорание произошло на юге столицы в пятницу, 2 декабря. В результате пожара один человек погиб.