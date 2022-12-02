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Пожар на корабле на Москве-реке ликвидирован

Степан Жирнов
Происшествия
Пожар на корабле на Москве-реке ликвидирован
Фото: Пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
Россия, Москва, историческая местность Борисово Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание на корабле в акватории Москвы-реки. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по столице в пятницу, 2 декабря.

По данным ведомства, возгорание произошло в 10:10 в районе дома № 10 по улице Борисовские пруды на пришвартованном корабле.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В 11:13 возгорание было ликвидировано.

Видео: Пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

С горящего судна спасли одного человека. По неподтвержденным данным, корабль являлся личным «плавучим домом». Хозяйка с утра собиралась завтракать и неудачно включила газовую колонку, сообщил Telegram-канал «Что там в Москве?».

Позже в Сети появилось видео пожара.

Еще одно возгорание произошло на юге столицы в пятницу, 2 декабря. В результате пожара один человек погиб.

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