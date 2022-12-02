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Злоумышленников, которые ограбили «тещу» певца Воробьева, задержали

Степан Жирнов
Происшествия
Злоумышленников, которые ограбили «тещу» певца Воробьева, задержали
Фото: Из личного архива Алексея Воробьева
Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Троих мужчин, которые избили и ограбили «тещу» певца Алексея Воробьева, задержали. Об этом стало известно в пятницу, 2 декабря.

Подозреваемых в нападении на женщину задержали в столичной квартире на Рязанском проспекте. Все трое проживали в одном помещении и являлись официально безработными.

Нападавшими оказались 41-летний и 39-летний уроженцы республики Дагестан, а также 44-летний мужчина, прописанный в Зеленограде, сообщил Telegram-канал Shot.

Ограбление, о котором идет речь, произошло в подмосковном коттедже 57-летней Виктории Челышевой в начале ноября. Трое преступников проникли в дом к женщине, избили хозяйку, приковали ее наручниками к перилам лестницы, после чего вынесли ювелирные украшения и прочие ценности. Общий ущерб составил 10 миллионов рублей.

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