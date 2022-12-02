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Один человек погиб и двое пострадали под поездом в Подмосковье

Степан Жирнов
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Один человек погиб и двое пострадали под поездом в Подмосковье
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Московская область, Шатура Карта всех событий

Один человек погиб и еще двое пострадали под поездом в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО в пятницу, 2 декабря.

По информации ведомства, трагедия произошла на перегоне между станциями Шатура и Кривандино Казанского направления МЖД. Две женщины и мужчина попали под пассажирский поезд.

В результате гражданка 1975 года рождения погибла на месте от полученных травм, женщина 1983 года рождения и мужчина 1977 года рождения госпитализированы.

Сотрудники транспортной полиции и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Еще один пешеход погиб под колесами поезда в Подмосковье, недалеко от станции Радонеж Ярославского направления железной дороги.

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