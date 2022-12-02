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Мотоцикл врезался в автомобиль в центре Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Мотоцикл врезался в автомобиль в центре Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Бутырский Вал Карта всех событий

В центре Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 2 декабря.

Авария случилась на Бутырском Валу в районе дома № 2. На месте происшествия работают оперативные службы города.

На непродолжительное время съезд на Бутырский Вал с улицы 1-й Тверской-Ямской был перекрыт полностью, но на данный момент движение восстановили, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло на МКАД утром в пятницу, 2 декабря. В районе 2-го километра Московской кольцевой автодороги перевернулся легковой автомобиль.

Мотоциклы Москва ДТП Центральный административный округ (ЦАО) Тверской район
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