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Подросток свел счеты с жизнью в центре столицы

Степан Жирнов
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Подросток свел счеты с жизнью в центре столицы
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В центре столицы школьник свел счеты с жизнью. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 2 декабря, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По информации собеседника «ВМ», тело подростка 1 декабря обнаружил отец в квартире жилого дома в Басманном районе столицы. Юноша, учившийся в десятом классе, был раздет до трусов и носков, а рядом с ним лежала боксерская груша.

По предварительным данным, ребенок был замкнутым, ни с кем не дружил, а в последнее время терпел постоянные придирки и унижения со стороны неизвестных. Воспитывался мальчик в благополучной семье, оба родителя являются практикующими врачами.

По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

Другое самоубийство произошло в Подмосковье. Сотрудник полиции свел счеты с жизнью, предварительно оставив предсмертную записку.

Проверки Басманный район Москва Смерть Центральный административный округ (ЦАО)
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