Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Россиянам напомнили, что грозит за незаконную вырубку елей

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Россиянам напомнили, что грозит за незаконную вырубку елей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За незаконно срубленную елку в законодательстве предусмотрен штраф. Однако в некоторых случаях наказание может быть и более серьезным. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

Эксперт подчеркнул, что человек имеет право срезать елку, если она находится на его собственном участке.

— Человек не может пойти в лес и срезать там елку. А вот если дерево располагается на земельном участке, принадлежащем человеку, он может обратиться в администрацию, получить так называемый порубочный билет и на основании этого разрешения срубить елку, — объяснил специалист.

Как отметил собеседник «ВМ», запрет на вырубку в лесу связан с необходимостью заботы о природе. За незаконную вырубку предусмотрен административный штраф в размере трех тысяч рублей. В случае если вырубка носит массовый характер и причинен значительный ущерб, положено наказание вплоть до уголовной ответственности, уточнил Прокофьев.

Официально продающиеся елки были срублены в соответствии с законодательством, подчеркнул адвокат.

— Живые елки в продаже появляются от организаций, которые получают соответствующее разрешение и имеют лицензии. Либо это деревья, заранее высаженные на специальных отдельных местах, либо разрешение получается для коммерческой деятельности на определенной территории, — заметил Прокофьев.

На практике наказание за незаконную вырубку елок выписывается нечасто, уточнил собеседник «ВМ»: чаще всего преступника просто невозможно найти. Многие люди после вырубки дерева просто относят его к себе домой. Надзорные органы не всегда могут выявить нарушение, однако в случае появления дерева в продаже могут возникнуть вопросы, заключил адвокат.

Эксперты Нарушения Адвокаты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте