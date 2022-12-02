Россиянам напомнили, что грозит за незаконную вырубку елей

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За незаконно срубленную елку в законодательстве предусмотрен штраф. Однако в некоторых случаях наказание может быть и более серьезным. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

Эксперт подчеркнул, что человек имеет право срезать елку, если она находится на его собственном участке.

— Человек не может пойти в лес и срезать там елку. А вот если дерево располагается на земельном участке, принадлежащем человеку, он может обратиться в администрацию, получить так называемый порубочный билет и на основании этого разрешения срубить елку, — объяснил специалист.

Как отметил собеседник «ВМ», запрет на вырубку в лесу связан с необходимостью заботы о природе. За незаконную вырубку предусмотрен административный штраф в размере трех тысяч рублей. В случае если вырубка носит массовый характер и причинен значительный ущерб, положено наказание вплоть до уголовной ответственности, уточнил Прокофьев.

Официально продающиеся елки были срублены в соответствии с законодательством, подчеркнул адвокат.

— Живые елки в продаже появляются от организаций, которые получают соответствующее разрешение и имеют лицензии. Либо это деревья, заранее высаженные на специальных отдельных местах, либо разрешение получается для коммерческой деятельности на определенной территории, — заметил Прокофьев.

На практике наказание за незаконную вырубку елок выписывается нечасто, уточнил собеседник «ВМ»: чаще всего преступника просто невозможно найти. Многие люди после вырубки дерева просто относят его к себе домой. Надзорные органы не всегда могут выявить нарушение, однако в случае появления дерева в продаже могут возникнуть вопросы, заключил адвокат.