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МВД показало грабителей, напавших на «тещу» певца Воробьева

Степан Жирнов
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МВД показало грабителей, напавших на «тещу» певца Воробьева
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

МВД показало троих злоумышленников, которые напали на «тещу» певца Алексея Воробьева. Видео опубликовали в обращении официального представителя МВД России Ирины Волк в пятницу, 2 декабря.

По ее словам, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Также Волк отметила, что грабители могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений.

Видео: Пресс-центр МВД

Ограбление, о котором идет речь, произошло в подмосковном коттедже 57-летней Виктории Челышевой в начале ноября. Трое преступников проникли в дом к женщине, избили хозяйку, приковали ее наручниками к перилам лестницы, после чего вынесли ювелирные украшения и прочие ценности. Общий ущерб составил 10 миллионов рублей.

О задержании подозреваемых стало известно в пятницу, 2 декабря. Злоумышленники проживали втроем в одной квартире на Рязанском проспекте.

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