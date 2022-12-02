МВД показало грабителей, напавших на «тещу» певца Воробьева

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

МВД показало троих злоумышленников, которые напали на «тещу» певца Алексея Воробьева. Видео опубликовали в обращении официального представителя МВД России Ирины Волк в пятницу, 2 декабря.

По ее словам, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Также Волк отметила, что грабители могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-центр МВД

Ограбление, о котором идет речь, произошло в подмосковном коттедже 57-летней Виктории Челышевой в начале ноября. Трое преступников проникли в дом к женщине, избили хозяйку, приковали ее наручниками к перилам лестницы, после чего вынесли ювелирные украшения и прочие ценности. Общий ущерб составил 10 миллионов рублей.

О задержании подозреваемых стало известно в пятницу, 2 декабря. Злоумышленники проживали втроем в одной квартире на Рязанском проспекте.