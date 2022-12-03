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Головные боли и раздражительность: чем опасны магнитные бури и как они влияют на здоровье

Анастасия Харламова

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Общество
Головные боли и раздражительность: чем опасны магнитные бури и как они влияют на здоровье
Фото: depositphotos

Во время магнитных бурь у человека могут начаться головные боли, скачки давления и резкие перемены настроения. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, наибольшее влияние магнитные бури оказывают на людей с хроническими, сердечно-сосудистыми и психическими заболеваниями. Кроме того, люди пожилого возраста и метеозависимые могут почувствовать изменения в своем состоянии.

— В период магнитных бурь особенно внимательно к своему здоровью нужно отнестись людям с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. Не стоит забывать принимать необходимые лекарственные препараты, а также нельзя переутомляться. В эти дни могут возникнуть головные боли, резкие перемены настроения и другие непонятные симптомы, — объяснил эксперт.

Врач подчеркнула, что метеозависимые люди должны избегать стресса, больше гулять на свежем воздухе и соблюдать режима сна.

— Любые погодные и атмосферные явления могут пошатнуть физические состояние метеозависимых людей. Однако если человек будет больше внимания уделять отдыху, прогулкам и избегать стрессовых ситуаций, то влияние магнитных бурь на его здоровье будет сведено к минимуму, — уверена терапевт.

Ранее психотерапевт Евгений Фомин рассказал «Вечерней Москве», какое влияние на человека оказывает солнечное затмение. По словам врача-психиатра, это явление оказывает сильное влияние на ментальное здоровье человека.

Особо восприимчивым людям в период солнечного затмения лучше находиться в окружении родных и близких. Собеседник «ВМ» порекомендовал тем, кто проходит терапию, не забывать вовремя принимать препараты, а тех, кто еще мучается от депрессивных расстройств и панических атак, — обратиться за помощью к специалисту.

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