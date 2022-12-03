Скончался гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин

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Гендиректор Международного театрального фестиваля имени Чехова, президент Международной конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля субботу, 3 декабря.

— Валерия Ивановича не стало сегодня в 06:40 по Москве. Он умер в клинике после продолжительной болезни, — говорится в сообщении.

Дата и время прощания с Шадриным пока не определены, передает ТАСС.

Валерий Шадрин родился 12 февраля 1939 года. Он окончил инженерный факультет МГТУ имени Баумана. Всю свою жизнь Валерий Шадрин посвятил искусству. Он работал исполнительным секретарем Союза театральных деятелей СССР, а после переименования организации в Международную конфедерацию театральных союзов занимал в ней пост президента.

В 1992 году Шадрин предложил создать Международный театральный фестиваль имени Чехова, который впоследствии стал самым престижным в РФ театральным форумом. Деятель искусства удостоен многих наград: дважды лауреат премии Станиславского, лауреат премии города Москвы в области искусства и литературы, награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Дружбы народов и «За заслуги перед Отечеством» I степени.