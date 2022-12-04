Народный календарь. Что делать 8 декабря, чтобы удачно сложились дела

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8 декабря чтят память Климента I, апостола от семидесяти. В православии он почитается как один из первых христианских религиозных ораторов, проводивших проповеди на северных территориях Причерноморья, которые впоследствии стали землями Киевской Руси.

В народе день называли Клим Холодный,. Это связано с приходившим холодом, снегом и северным ветром. Люди говорили, что с этого дня начинается суровая зима. Крестьяне 8 декабря трудились на голодный желудок. Они считали, что после еды снизится трудоспособность. Согласно поверью, любое важное дело в этот день следует начинать натощак.

Из дома старались без надобности не выходить, так как боялись встретиться с волками, которые близко подходят к человеческому жилищу. Особенно старались не покидать родные стены в темное время суток. Время коротали за разными ремеслами.

Приметы погоды:

Если идет снег, то лето будет дождливым.

Если много снега на земле лежит, то год урожайным будет.

Петухи рано утром кричат — к потеплению.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Именины отмечают: Александр, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Павел, Петр, Симеон, Ярослав.