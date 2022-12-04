Исполнившая патриотическую песню Аллегрова встала перед зрителями на колени

Фото: Youtube / Ирина Аллегрова

Во время записи шоу «Песня года — 2022» певица Ирина Аллегрова растрогала зрителей до слез, исполнив новую композицию на патриотическую тематику.

Песня артистки посвящена бойцам, которые принимают участие в военных действиях, а также матерям, ждущим своих сыновей дома. Некоторые присутствующие в зале слушатели во время выступления певицы не могли удержать слез.

После исполнения композиции Аллегрова ушла за кулисы, но затем вновь появилась на сцене и опустилась на колени перед залом.

Зрители «Песни года» также тепло встречали певца Ярослава Дронова, известного под творческим псевдонимом SHAMAN. Во время исполнения песни «Встанем», весь зал поднялся и осветил темноту фонариками от смартфонов, передает Teleprogramma.pro.

До этого сообщалось, что в июне выступление Аллегровой в Рыбинске закончилось скандалом. Зрители в разгар концерта начали кричать и требовать, чтобы певица вернулась к своему старому репертуару. Она не смогла справиться с давлением со стороны публики и просто покинула сцену, прервав выступление.