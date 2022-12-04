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Экс-председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов скончался в возрасте 92 лет

Александр Афонин
Общество
Экс-председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов скончался в возрасте 92 лет
Фото: Пресс-служба Кремля

Экс-председатель Государственного совета Дагестана, советский и российский политический деятель Магомедали Магомедов ушел из жизни в возрасте 92 лет. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщил глава республики Сергей Меликов.

— Ушел из жизни Магомедали Магомедович Магомедов — почетный председатель Госсовета РД, мудрый и отзывчивый человек, настоящий патриот Дагестана и России, — сказал он.

Меликов добавил, что планировал посетить Магомедова в ближайшие дни. По его словам, каждый разговор с экс-председателем Госсовета становился уроком жизни, где политик делился с ним опытом и давал советы для дальнейшей работы.

В своем Telegram-канале глава Дагестана выразил соболезнования супруге Магомедова Зулгижат, его сыну Магомедсаламу, а также всем родным и близким политика. Он пожелал им терпения и сил пережить кончину экс-председателя.

Магомедали Магомедов родился 15 июня 1930 года в селении Леваши Дагестанской АССР. После окончания школы будущий политик решил стать учителем и поступил в Дагестанский учительский институт, который через два года успешно окончил. С 1979 года начал работать в правительстве Дагестана. В 1987 году Магомедов был избран председателем президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, а в июле 1994 года стал председателем Государственного Совета Дагестана. В феврале 2006 года он заявил о своей досрочной отставке.

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