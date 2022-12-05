Владислав Овчинский: В Москве проведут бесплатные вебинары по 3D-технологиям

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В декабре «Московская техническая школа» совместно с академией «Цифра Цифра» запускает цикл ознакомительных бесплатных вебинаров по аддитивным технологиям. Первые лекции пройдут 10 и 15 декабря. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Вебинары будут интересны представителям медицинских и промышленных предприятий, студентам и сотрудникам технических вузов, а также людям, желающим освоить 3D-печать в качестве рабочей практики или хобби.

В конце июня в Московской технической школе совместно с компанией HARZ Labs была организована бесплатная программа «Базовый курс по аддитивным технологиям».

— Выпускниками программы стали 120 человек, причем это были не только инженеры, но и обычные слушатели, которым интересны современные 3D-технологии. Данный курс дал отличный старт для разработки новых учебных программ в этом направлении. Учитывая большой спрос на высококвалифицированных специалистов, было принято решение запустить цикл бесплатных вебинаров по аддитивным технологиям, — добавил Овчинский.

Основная цель вебинаров — познакомить слушателей с технологиями и процессами 3D-печати, дать им общее понимание, где можно использовать аддитивные технологии в их повседневной практике.

Проект «Академия аддитивных технологий «Цифра Цифра» был основан под руководством компании HARZ Labs – отечественным производителем фотополимеров для 3D-печати.

По словам генерального директора образовательного центра «Академия аддитивных технологий «Цифра Цифра» Дарьи Ореховой, философия проекта — предлагать участникам только качественные и актуальные программы по 3D-печати с возможностью обучения в удобном формате: индивидуально, в группе или онлайн. На данный момент в пилотном режиме запущен бесплатный цикл вебинаров по основным технологиям и процессам аддитивных технологий. В академии хотят делиться знаниями и открывать новые направления использования этих технологий в производственных процессах.

В рамках первого вебинара, который пройдет 10 декабря, слушатели узнают основные принципы работы фотополимерных принтеров, какие виды материалов нужно использовать для выращивания изделий и в каких сферах могут применяться аддитивные технологии. Главной темой второго мероприятия, запланированного на 15 декабря, станет 3D-сканирование и основные преимущества реверс-инжиниринга. Подать заявку на участие в мероприятиях можно на сайте академии.