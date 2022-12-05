Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Оксфордский словарь выбрал словом года выражение «режим гоблина»

Араз Салехов
Общество
Оксфордский словарь выбрал словом года выражение «режим гоблина»
Фото: Pixabay

Общественное голосование помогло выбрать Оксфордском словарю английского языка слово года — им стало выражение на сленге «режим гоблина». Об этом говорится в сообщении на сайте издательского отдела Оксфордского университета (Oxford Languages).

— Общественность высказалась! После начала голосования за Слово года среди людей, говорящих на английском языке, впервые в истории за последние две недели проголосовали 300 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Выражение goblin mode («режим гоблина») — сленговое, которое сам Оксфордский словарь определяет как «поведение, основанное на бесцеремонном потворствовании собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности, обычно сопутствующее отказу соответствовать общественным нормам и ожиданиям». Оно появилось на просторах Сети еще в 2009 году, однако реальную популярность обрело в феврале 2022 года. Помимо вышеуказанного, в шорт-лист попали следующие выражения: metaverse («метавселенная») и хештег #IStandWith («Я поддерживаю»), сообщает РИА Новости.

В конце октября российские власти внесли в Государственную думу законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. Данный документ направлен в том числе на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов.

Профессор кафедры русского языка Южного федерального университета Людмила Савенкова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, нужны ли в русском языке иностранные заимствования. По ее мнению, не следует использовать заимствования вместо уже существующих в русском языке слов просто ради моды или ложного представления людей о «статусности» иностранного слова.

Слова года Великобритания Вузы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте