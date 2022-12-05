Оксфордский словарь выбрал словом года выражение «режим гоблина»

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Общественное голосование помогло выбрать Оксфордском словарю английского языка слово года — им стало выражение на сленге «режим гоблина». Об этом говорится в сообщении на сайте издательского отдела Оксфордского университета (Oxford Languages).

— Общественность высказалась! После начала голосования за Слово года среди людей, говорящих на английском языке, впервые в истории за последние две недели проголосовали 300 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Выражение goblin mode («режим гоблина») — сленговое, которое сам Оксфордский словарь определяет как «поведение, основанное на бесцеремонном потворствовании собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности, обычно сопутствующее отказу соответствовать общественным нормам и ожиданиям». Оно появилось на просторах Сети еще в 2009 году, однако реальную популярность обрело в феврале 2022 года. Помимо вышеуказанного, в шорт-лист попали следующие выражения: metaverse («метавселенная») и хештег #IStandWith («Я поддерживаю»), сообщает РИА Новости.

В конце октября российские власти внесли в Государственную думу законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. Данный документ направлен в том числе на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов.

Профессор кафедры русского языка Южного федерального университета Людмила Савенкова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, нужны ли в русском языке иностранные заимствования. По ее мнению, не следует использовать заимствования вместо уже существующих в русском языке слов просто ради моды или ложного представления людей о «статусности» иностранного слова.