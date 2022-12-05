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Пригожин обратился к генпрокурору Краснову с просьбой проверить YouTube

Араз Салехов
Общество
Пригожин обратился к генпрокурору Краснову с просьбой проверить YouTube
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Бизнесмен Евгений Пригожин подал обращение генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку деятельности видеохостинга YouTube. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Конкорд» в понедельник, 5 декабря.

— Евгений Викторович Пригожин обратился к генеральному прокурору РФ Краснову Игорю Викторовичу с просьбой провести проверку деятельности видеохостинга YouTube, а также рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности американской компании Google LLC, распространяющей информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства, — говорится в сообщении.

В отношении видеохостинга, считает предприниматель, «должны быть приняты самые жесткие меры». После начала спецоперации на платформе американского видеохостинга началась «информационная война» против России, в ходе которой распространяются фейки, направленные на дискредитацию власти. Пригожин в Telegram-канале компании «Конкорд» предложил ограничить доступ к приложению.

В конце октября предприниматель написал заявление в Генпрокуратуру России с целью провести проверку в отношении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. По его мнению, губернатор якобы создал на территории Санкт-Петербурга организованное преступное сообщество с целью «разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников».

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