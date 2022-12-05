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Столичные волонтеры и молодежь откроют свой стенд на форуме #Мывместе

Анастасия Колоскова
Город
Столичные волонтеры и молодежь откроют свой стенд на форуме #Мывместе
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

С 5 по 7 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет международный форум гражданского участия #Мывместе, который объединит лучшие добровольческие инициативы со всей страны. На стенде «Москва» участники мероприятия смогут узнать, как в столице развивается культура добрых дел, сообщила председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

— Стенд «Москва» подарит гостям форума удивительное путешествие в мир будущего. Это пространство, состоящее из мультимедийных поверхностей, выполненное в современных нестандартных формах, попав в которое каждый сможет перенестись в другую реальность, — отметила она.

С 8 декабря стенд также будет принимать гостей в рамках проекта «Дом молодежи», который продлится до 21 декабря. За это время будет проведено свыше 50 мероприятий с участием почти 70 спикеров.

На стенде организуют шесть тематических зон. Любой желающий сможет принять участие в воркшопах, мастер-классах и лекциях. Для добровольцев предусмотрена интерактивная фотозона с разными фонами, передает официальный сайт мэра Москвы.

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