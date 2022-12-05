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В Басманном районе ликвидировали незаконную пристройку к зданию начала ХХ века

Араз Салехов
Город
В Басманном районе ликвидировали незаконную пристройку к зданию начала ХХ века
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Россия, Москва, Малый Ивановский переулок, 7-9с1 Карта всех событий

В процессе обследования в центре Москвы сотрудники столичной Госинспекции по недвижимости выявили незаконную пристройку к зданию кафе. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Здание, как уточняется, находится по адресу Малый Ивановский переулок, дом 7-9, строение 1.

— Нарушив условия договора, владельцы самовольно возвели пристройку площадью 74 квадратных метра к зданию на уровне второго этажа. На объект не была оформлена разрешительная документация. Кроме того, сооружение располагалось «на весу» между стеной заведения и забором, и, учитывая отсутствие согласований и подтверждения соблюдения строительных норм и правил, являлось небезопасным для посетителей, — отметил он.

В связи с этим объекты были признаны незаконными. На данный момент нарушение ликвидировано, а здание привели в первоначальный вид.

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