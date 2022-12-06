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Приметы и советы

Народный календарь. Как освободиться от печалей и бед 10 декабря

Араз Салехов
Общество
Народный календарь. Как освободиться от печалей и бед 10 декабря
Фото: Pexels

Православная церковь 10 декабря чтит праздник Знамение Пресвятой Богородицы.

В этот день почитается икона Божией Матери, имя которой «Знамение». Если помолиться ей, то может прекратиться стихийное бедствие или война. Ее образ дает защиту от видимых и невидимых врагов, помогает отыскать потерянные вещи и наладить отношения в семье.

Такая икона могла появиться в доме для защиты от пожаров, воров и других напастей. Также святой лик может исцелить человека от различных недугов. Перед ним молятся, отправляясь в дальнюю дорогу, просят об избавлении от бед и несчастий.

Однако 10 декабря рыбакам не положено ходить на промысел. Согласно суеверию, к Знамению вся рыба прячется, поэтому рыбалка будет бесперспективной. В этот день можно сходить в лес, поискать рога лосей, которые в этот период их сбрасывали.

Согласно христианским традициям, в теплую погоду 10 декабря под запрет попадает работа руками — нельзя шить, вязать и чинить что-либо. Это может повлиять на погоду и ненароком «зашить» тепло.

Приметы погоды:

Если на небе звезды ярко горят, то будет мороз, если тускло горят — оттепель.

Коровы сопят и фыркают — к морозу.

Лес сильно шумит или воробьи весело чирикают — к потеплению.

Если в декабре удалось поймать щуку с икрой, то апрель будет дождливым.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как освободиться от печалей и бед 10 декабря

Именины отмечают: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей, Федор, Яков.

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