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Диетолог Соломатина навала болезни, при которых нельзя есть мандарины

Игорь Синельников

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Общество
Диетолог Соломатина навала болезни, при которых нельзя есть мандарины
Фото: Unsplash

Мандарины лучше не употреблять при индивидуальной непереносимости, также противопоказаниями являются гастриты, колиты, панкреатиты в состоянии обострения. При этом здоровым людям также не стоит есть мандарины слишком часто. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала диетолог Елена Соломатина.

Собеседница «ВМ» обратила внимание, что мандарин является довольно полезным плодом.

— В мандаринах присутствует витамин С. Этот витамин защищен от разрушения биофлавоноидами, которые тоже есть в мандарине. Он нужен для работы иммунной системы, отвечает за выработку антител и необходим для соединительной ткани. Белые перепонки содержат нарингин — биофлавоноид, оказывающий выраженное антиоксидантное действие, — рассказала специалист.

Функцией биофлавоноидов является замедление старения, они предохраняют от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии — тех болезней, которые стоят на первом и втором месте по смертности, заметила Соломатина.

Как отметила диетолог, мандарины имеют и другие полезные свойства.

— В мандаринах есть калий, он предохраняет от отеков и укрепляет сердечную мышцу. Содержится полезная клетчатка, которая хорошо очищает организм. Запах цитрусовых хорошо тонизирует. Мандарины обладают выраженным бактерицидным и противогрибковым свойством, — рассказала врач.

По словам Соломатиной, в мандаринах есть органические кислоты, которые улучшают метаболизм. Однако при чрезмерном употреблении кислых мандаринов (особенно на голодный желудок или при заболеваниях, связанных с повреждением желудочно-кишечного тракта) возможен раздражающий эффект, предупредила диетолог.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что некоторые заболевания являются противопоказанием для употребления мандаринов.

— Цитрусовые довольно аллергенные, и даже если у человека никогда не было аллергии на цитрусовые, хорошо переев, он может эту аллергию заработать. Не стоит есть мандарины при индивидуальной непереносимости. Также противопоказания — гастриты, колиты, панкреатиты в состоянии обострения, — перечислила врач.

Адекватное количество мандаринов в день — два-три, уверена Соломатина. При желании можно съесть и четыре небольших плода, но в этом случае их лучше распределить между разными приемами пищи, например, между завтраком, перекусом и полдником, заключила собеседница «ВМ».

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